Paul Pogba si allontana sempre di più dal Manchester United. Secondo il Daily Mirror infatti il francese, in scadenza la prossima estate, avrebbe rifiutato un'offerta di 350.000 sterline a settimana, 100.000 in più di quelle che guadagna ora. I red devils però non hanno intenzione di perderlo di nuovo a zero, per cui sono disposti a cederlo per non meno di 50 milioni di sterline. Al momento il PSG, squadra preferita dal centrocampista, sarebbe pronto ad offrirne 45, con le due parti che potrebbero trovare un accordo nelle prossime settimane.