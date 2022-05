Con il futuro di Aaron Wan-Bissaka in dubbio, il Manchester United inizia a guardarsi intorno per un possibile sostituto. Stando a The Sun, i Red Devils stanno considerando sempre più concretamente il profilo del difensore Nordi Mukiele, accostato anche al PSG. Il contratto del classe 1997, con il RB Lipsia, è in scadenza a fine stagione.