Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Manchester United avrebbe fatto un'offerta per assicurarsi Leon Goretzka. Il centrocampista è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e negli ultimi giorni si sarebbe irritato per la mancanza di progressi nella trattativa per il rinnovo. I red devils quindi avrebbero offerto 200.000 sterline a settimana per convincere il tedesco a trasferirsi a zero la prossima estate, in attesa di capire come si evolverà la situazione Pogba.