Al 73' del derby di Manchester, lo United è stato costretto ad un cambio forzato. L'allenatore dei Red Devils ha sostituito Marcus Rashford dopo che l'attaccante inglese ha rimediato un problema al piede sinistro: ora verrà valutato nelle prossime ore e si capirà se sarà a disposizione per la gara con il Milan in Europa League, in programma giovedì.