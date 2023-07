Chelsea, Arsenal e negli ultimi giorni pure il Manchester United. Mohammed Kudus fa gola praticamente a tutte le big di Premier League. I Gunners sembrano in pole, ma ten Hag può avere un asso nella manica per convincere l'Ajax a cedere il suo centrocampista più brillante. Secondo l'edizione odierna del Daily Express, i Red Devils possono tornare in piena corsa offrendo ai Lancieri il cartellino di Donny van de Beek, prelevato proprio dal club di Amsterdam nell'estate del 2020 per una quarantina di milioni. Sull'olandese ci sono anche le sirene spagnole della Real Sociedad.