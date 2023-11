Se il Chelsea vuole Osimhen, dall'altra parte c'è il Manchester United che sta puntando Kvaratskhelia. L'esterno del Napoli, così come il bomber nigeriano, non sta trovando l'intesa per il rinnovo di contratto ed è uno dei meno pagati della rosa. Per questo i Red Devlis, riporta TeamTalk in Inghilterra sono pronti a quintuplicare l'attuale stipendio da 1,7 milioni di euro pur di convincerlo a trasferirsi ad Old Trafford.