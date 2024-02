Manchester United: pronto l'assalto ad una stella del Benfica

Il Manchester United ha spesso abituato a delle grandi “rivoluzioni” nel corso degli anni durante il mercato. Il distacco dai vertici della Premier è da anni distante e cerca quindi con il mercato di colmare questo gap. L’obiettivo sarebbe infatti quello di rinforzare il centrocampo. I Red Devils avrebbero messo nel mirino Joao Neves, stellina classe 2004 del Benfica, lo riporta Fichajes.net.



I DETTAGLI- Si legge che nonostante il Benfica non voglia vendere il giocatore per meno di 103 milioni di sterline, il Manchester United sarebbe comunque determinato ad acquistare il calciatore. I numeri non sono eclatanti, chiaramente, essendo un mediano (2 gol e 2 assist) ,ma il talento del giocatore è innegabile e i Red Devils lo avrebbero messo nel mirino per rivitalizzare il centrocampo. Il contratto del classe 2004 scadrà nel 2028.