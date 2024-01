Manchester United, può arrivare un attaccante del Bayern Monaco

Eric-Maxim Choupo-Moting è più lontano dal Bayern Monaco. Il nazionale camerunense è uno dei giocatori preferiti dell'allenatore Thomas Tuchel, ma il Bayern potrebbe autorizzarlo a partire per tornare in Inghilterra, dove ha già giocato con la maglia dello Stoke City. Contratto in scadenza la prossima estate, c'è la possibilità rappresentata dal Manchester United che lo prenderebbe a prezzo di saldo facendo leva sulla gratitudine dei bavaresi per l'affidabile bomber di riserva, che lascerebbe spazio al giovane Tel dietro a Kane