Ralf Rangnick in conferenza stampa parla della situazione di Jesse Lingard, 29enne esterno inglese in scadenza di contratto con il Manchester United e seguito da West Ham e Newcastle, rivelando: "Jesse è un ottimo giocatore, lo vedo in allenamento. Per me è normale che molte squadre seguono un calciatore come lui" - aggiungendo - "Non sarei scontento se rimanesse, so che può dare anche se solo a gara in corso".