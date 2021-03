Il, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni dei suoi infortunati.ha accusato un problema alla caviglia nel match contro il City, la cui evoluzione verrà chiarita solo domani.non hanno giocato nel derby, anchesono sulla lista degli indisponibili.- Ecco il comunicato ufficiale: "Il Manchester United ha una serie di dubbi sugli infortunati in vista dell'andata casalinga degli ottavi di finale di Europa League contro l'AC Milan. I Reds si avvicinano al calcio d'inizio delle 18.55 sulla scia di una brillante vittoria per 2-0 sul Manchester City nel fine settimana, mentre il Milan resta in lizza per lo scudetto dopo la vittoria sull'Hellas Verona. La visita di una superpotenza europea mancava molto ai tifosi, che non possono partecipare al match a causa delle restrizioni COVID-19 in corso, e rappresenterà un'altra dura sfida per gli uomini di Ole Gunnar Solskjaer dopo l'eliminazione della Real Sociedad nel round precedente. Marcus Rashford ha subito un infortunio alla caviglia durante il derby di Manchester e attendiamo un aggiornamento dal tecnico sull'entità del problema del nazionale inglese mercoledì pomeriggio, intorno alle 13:30. Paul Pogba, Donny van de Beek ed Edinson Cavani erano tutti assenti di alto profilo all'Etihad Stadium, mentre Luke Shaw e Anthony Martial hanno giocato solo dopo aver superato il test finale. Anche Juan Mata e Phil Jones sono nella lista degli infortunati. Dean Henderson continuerà in porta, dopo aver giocato in entrambe le gare contro la Real Sociedad e gli scontri di Premier League con Crystal Palace e City, mantenendo la porta inviolata in ognuna di esse".