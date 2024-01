Manchester United, Rashford si dà malato ma viene pizzicato in discoteca: rischia una multa choc

In casa Manchester United la soddisfazione per la sofferta qualificazione al quinto turno di FA Cup ai danni del Newport - capace di rimontare lo 0-2 iniziale prima di arrendersi per 4-2 - è prontamente mitigata dall’esplosione del nuovo caso Rashford. Già nel post partita della sfida di Rodney Parade l’allenatore dei Red Devils Erik ten Hag aveva lasciato intendere che dietro l’assenza del suo attaccante, ufficialmente per un’indisposizione, ci fosse dell’altro: “E’ una questione interna e nelle prossime ore me ne dovrò occupare”. Parole che lasciavano trapelare il sospetto che si trattasse di altro e infatti questa mattina i tabloid britannici hanno fatto luce sui reali motivi della mancata presenza del calciatore della nazionale inglese nel match di coppa.



MA NON ERA MALATO? - Marcus Rashford è stato infatti pizzicato al Thompsons Garage di Belfast, noto locale notturno della capitale nordirlandese, dopo che mercoledì scorso aveva raggiunto la città per fare visita all’amico calciatore Ro-Shaun Williams (Larne FC) e qualche ora dopo aveva comunicato al Manchester United l’impossibilità a prendere parte alla sessione di allenamento di venerdì in quanto malato. Purtroppo per lui, nelle ultime ore sono circolate le immagini che lo ritraggono mentre fa il suo ingresso nella discoteca di Belfast ed in Inghilterra è già partito il tam tam mediatico, visto che pure nel recente passato i suoi comportamenti e la sua assidua frequentazione di locali è diventato tema di discussione all’interno dello United e motivo di rimprovero da parte di ten Hag.



MULTA IN ARRIVO - Secondo quanto si apprende dalla stampa d’Oltremanica, Rashford andrà quasi certamente incontro ad una multa per il suo comportamento, che potrebbe arrivare fino a due settimane di stipendio, ossia 760.000 euro. L’attaccante classe ‘97, sotto contratto col Manchester United fino a giugno 2028, percepisce un ingaggio di 10,4 milioni di sterline, ossia 12,2 milioni di euro. Nel corso di questa stagione, Rashford è sceso in campo in 26 occasioni, con un bottino di appena 4 reti.