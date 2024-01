Sergio Reguilon è ad un passo dal dire addio al Manchester United. Il terzino sinistro spagnolo, arrivato in prestito dal Tottenham a settembre, ha trovato pochissimo spazio nelle gerarchie di Ten Hag. Come riportato da The Athletic, il club ha quindi deciso in accordo con il giocatore di rescindere il contratto. Reguilon farà dunque ritorno a Londra, ma difficilmente rimarrà alle dipendenze di Postecoglou. Per lui si prefigura un'altra partenza in prestito.