Dereck Langley, ex responsabile dello scouting del Manchester United, ha svelato alla stampa inglese un retroscena sul mancato acquisto del difensore classe '99 dell'Ajax Matthijs de Ligt e del centrocampista classe '97 Frenkie de Jong: "Non avete idee di quante relazioni abbia fatto su questi calciatori... Feci presente all'ad Woodward che allo United lavoravano persone inadeguate e mi fu dato il benservito. Mi ringraziarono per i giocatori che ho portato, ma avremmo potuto essere ancora più forti se mi avessero ascoltato maggiormente".