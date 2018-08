Dopo otto giorni d'assenza, Anthony Martial si è presentato oggi al centro d'allenamento del Manchester United. Il francese aveva lasciato la tournée nella quale era impegnata la squadra per volare in Francia ad assistere alla nascita del figlio. Tuttavia il club, che gli aveva concesso il permesso, si aspettava un immediato ritorno del francese nel gruppo. Cosa non avvenuta e che ha mandato su tutte le furie José Mourinho. In arrivo per l'attaccante una multa di oltre 200 mila euro. Il giocatore non rientra nei piani dei Red Devils ed è sul mercato.