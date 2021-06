Il Manchester United si muove per trovare il compagno di Maguire. Come riportato dal Manchester Evening News, i Red devils avrebbero offerto 50 milioni di sterline per Raphael Varane. Il Real Madrid, complice anche l'addio di Ramos e i forti debiti, però non scende oltre gli 80 milioni di sterline, cifra ritenuta eccessiva visto anche il contratto in scadenza del difensore a giugno 2022 e la manifesta volontà del giocatore di non rinnovarlo.