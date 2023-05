Erling Haaland fa felice il Manchester City ed è un grande rimpianto per il Manchester United, che nel 2018 poteva prenderlo per 4 milioni di euro. E' quanto fa intendere l'ex tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, in un'intervista a VG: "Avevo in mano l'attaccante talentuoso che avremmo dovuto avere in squadra. L'ho chiamato sei mesi prima che mi mettessero in panchina e l'ho proposto per 4 milioni di euro. Ma non mi hanno ascoltato...".