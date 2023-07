Andrè Onana è il prescelto del Manchester United per sostituire De Gea. Il portiere dell’Inter è richiesto da ten Hag e la trattativa tra i due club prosegue a fuoco lento. Del camerunense ha parlato Rio Ferdinand, ex bandiera dei Red Devils nel suo podcast su Youtube.



AVVISO - "Penso che ci saranno errori, perché succede quando giochi in quel modo rischioso, ma si tratta di rimanere fedeli alle tue convinzioni, trovare il giusto equilibrio e rimanere calmi durante quei periodi. Darà allo United più fiducia e più capacità di giocare da dietro e penso che si adatti a una squadra di Erik ten Hag, è un portiere moderno".