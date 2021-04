È la notte diPer la sfida di Old Trafford, Calciomercato.com vi offre come sempre l'analisi degli episodi arbitrali in diretta, con la moviola live:Arbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)Assistenti: Juan Carlos Yuste Jiménez (ESP), Roberto Alonso Fernández (ESP)Quarto Ufficiale: Jesus Gil Manzano (ESP)VAR: Alejandro José Hernández (ESP)AVAR: Ricardo de Burgos Bengoetxea (ESP) Smalling colpisce Cavani dopo il mancato intervento del centravanti uruguagio su un cross dalla destra, del Cerro Grande indica il dischetto ma c'è qualche dubbio.​Tocco di mano in area di Pogba su cross dalla destra, il braccio è alto e scomposto. Corretta la decisione di del Cerro Grande.