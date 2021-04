Manchester United-Roma sarà il primo atto delle semifinali di Europa League. La gara di andata del doppio confronto andrà in scena questa sera a partire dalle 21 nello storica cornice di Old Trafford. Le due formazioni non si sono mai sfidate in questa competizione, ma sono 6 i precedenti che vedono però nettamente in vantaggio la formazione inglese con 4 vittorie, di cui una ricordata ieri perfino dai social media manager dei Red Devils per 7-1, 1 pareggio e una sola vittoria giallorossa, per 2-1, proprio nell'andata di quei quarti di finale che poi videro quel clamoroso risultato al ritorno. Ole Gunnar Solskjaer, manager dello United si affiderà al talento di Bruno Fernandes e all'estro di Paul Pogba, vecchie conoscenze del calcio italiano mentre Paulo Fonseca si affiderà ad Edin Dzeko che a Manchester, sponda City, contro i Red Devils ci ha giocato e segnato spesso.



DOVE VEDERLA IN TV - Manchester United-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulle reti satellitari Sky e in particolare su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252). Ma la gara, fischio d'inizio ore 21 sarà trasmessa anche in diretta tv in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).



PROBABILI FORMAZIONI

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.