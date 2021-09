Cristiano Ronaldo avrebbe imposto la sua dieta a tutti i compagni del Manchester United. Secondo il Sun, CR7 ha parlato con gli chef del club e dettato le sue linee guida per i pasti: niente bibite gassate a tavola, grande attenzione sulle proteine e sui carboidrati e la rinuncia al budino del venerdì. Un menù che non convince i compagni di squadra, come svelato da una fonte al tabloid inglese: ​"Cristiano è molto preso dalle sue proteine, cose come fette di prosciutto e uova. Questa dieta per lui funzionerà alla grande ma a noi non piace affatto”.