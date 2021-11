, stella del, saluta Ole Gunnar, esonerato dai Red Devils: “È stato il mio attaccante quando sono arrivato la prima volta all'Old Trafford, è stato il mio allenatore quando sono tornato al Manchester United. Ma la cosa più importante è che Ole è un essere umano straordinario. Gli auguro il meglio per qualsiasi cosa la vita abbia in serbo per lui. Buona fortuna amico mio”.