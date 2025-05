Manchester United, Roy Keane stronca Hojlund: “Sembra uscito ora dalle giovanili. Non ha intelligenza calcistica”

GETTY

In attesa di giocarsi la finale di Europa League, ilsta concludendo una delle sue peggiori campagne di sempre in Premier League. Anche nella penultima giornata, la squadra diè incappata in una sconfitta e non è riuscita a trovare la rete. Come spesso capitato in questa annata complicata, il dito è stato puntato contro gli attaccanti e, soprattutto, controL’ex capitano Royha parlato del giocatore esploso cone non gli ha lesinato dure critiche. “Sembra un giocatore appena uscito dalle giovanili. Sbaglia tutto: le corse, il tempismo, la costruzione. I grandi club hanno attaccanti che da soli riescono a produrre occasioni anche senza essere serviti. Non vedo in lui intelligenza calcistica. Certo, una punta ha bisogno di supporto però, mio Dio, anche tu devi fare un po’ meglio!”, queste le parole della leggenda del club, un’esportazione a un giocatore pagato tanto e che ha finora deluso. Sul danese ci sono diversi club, anche italiani, che fiutano l’affare.

Non è la prima volta che l’irlandese si trova a commentare le deludenti prestazioni di Hojlund. Già in precedenza aveva attaccato lui e il suo collega di reparto, Joshua. “I due attaccanti che hanno non sono abbastanza bravi per il Manchester Utd”, aveva detto.