Il rendimento di Cristiano Ronaldo con il Manchester United non sta avendo l'impatto che il club sperava. Il fuoriclasse portoghese, dal canto suo non è contento e potrebbe lasciare il club. Per questo, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Express, i red devils si sarebbero già coperti le spalle in caso di partenza. Il nome sul taccuino è quello di Victor Oshimen. Il calciatore africano ha segnato 11 gol e 4 assist in 22 partite giocate.