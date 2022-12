Il Manchester United deve riempire il vuoto offensivo lasciato da Cristiano Ronaldo. Sull’argomento, alla Manchester United TV, è tornato una leggenda dei Red Devils come Paul Scholes: “Penso che ci siano un paio di attaccanti su cui mettere gli occhi. C’è il ragazzo del Lipsia, su cui c’è anche del Chelsea, Nkunku. La posizione di centravanti è quella che necessità di un nuovo innesto. Abbiamo Martial e Rashford che possono giocare lì davanti ma penso che Marcus voglia giocare largo ed i tanti infortuni di Anthony lo penalizzano. Sostituire Ronaldo già a gennaio? Penso sia troppo presto. Probabilmente stanno cercando qualcuno per la prossima estate. Ci sono tanti nomi lì fuori. C’è anche quel ragazzo del PSV, Gakpo, che sta facendo molto bene con l’Olanda ai Mondiali e credo che Ten Hag lo tenga in considerazione. Poi, ripeto, a gennaio sarà molto difficile trovare già qualcuno, è una finestra di mercato tosta ma spero che si possa fare qualcosa e prendere un nuovo centravanti”.