Il Manchester United sarà in Italia domenica sera con i suoi scout per assistere dal vivo alla gara fra Napoli e Cagliari. Secondo la Gazzetta dello Sport in cui l'obiettivo principale sarà visionare Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha una valutazione monstre superiore ai 100 milioni ma è considerato una priorità dai Red Devils in vista della prossima estate.