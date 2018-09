Il Manchester United continua a pensare al proprio futuro e alla decisione importante da prendere riguarda alla conferma o meno sulla panchina dei Red Devils per Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da AS, in caso di permanenza dell'allenatore portoghese il club si attiverà anche sul mercato di gennaio alla ricerca di un top-player in attacco. E il nome più importante è quello di Mauro Icardi già in estate sondato dallo United prima della scadenza della clausola rescissoria da 110 milioni di euro presente nel contratto con l'Inter.