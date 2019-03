In un'intervista al Mirror, Zlatan Ibrahimovic ha lanciato un consiglio al Manchester United: costruire il futuro su Paul Pogba e Marcus Rashford.



"Pogba ha il potenziale per diventare il più forte del mondo nel suo ruolo: è un bravo ragazzo, si allena duramente, ascolta e vuole migliorarsi. Vuole vincere e giocare tutte le partite. Le cose che accadono fuori dal campo non lo toccano: quando sei a quei livelli, sai che tutti quanti parlano. Nel bene, nel male o in entrambi i modi.



Rashford è il futuro dello United. All'inizio mi sembra un individualista, mentre ora lo vedo giocare maggiormente per il collettivo. Sta usando le sue qualità più per la squadra che per se stesso. Ha gran potenziale e un gran futuro davanti a sé in questo club, e la cosa speciale è che proviene dall'Academy. Penso che non abbia limiti."