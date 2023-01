Il Manchester United ha tra le mani il suo prossimo attaccante, Wout Weghorst. Ma sono in tanti a non essere convinti del giocatore del Besiktas: dopo Sneijder, anche Marco Van Basten ne ha parlato. Lo ha fatto a Ziggo Sport e, come al solito, non è stato diplomatico.



AVVISO - “Non mi sembra un grande acquisto. E dirò di più, può diventare pericoloso avere troppi olandesi in squadra, soprattutto quando le cose non vanno bene. Basti vedere a quello che è successo al Barcellona, anche loro ne avevano 5 e i risultati si sono visti…Averne così tanti è controproducente. Ten Hag deve stare attento a questa cosa", ha avvisato.



CONSIGLIO - “Ho molti dubbi su Weghorst. Mi piace di più Luuk de Jong, lui sì che è un attaccante forte e che può decidere le partite con il suo gioco aereo. Certo il primo può segnare di testa e lo ha fatto ma lo vedo più come un giocatore che gioca di forza, che punta tutto sull’entusiasmo e poco altro”, e se lo dice lui c'è da credergli.