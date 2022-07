Brutte notizie per i giocatori del Manchester United. Secondo il Manchester Evening News in seguito alla mancata qualificazione alla prossima Champions League si è innescata una riduzione automatica del 25% degli stipendi dei giocatori, un fatto che Cristiano Ronaldo non avrebbe accettato di buon grado. L'ex Juventus, che la scorsa estate ha firmato un contratto da 80.000 sterline nette a settimana – circa 25 milioni di sterline netti all’anno –, passerà a 360.000 sterline a settimana, pari a 18,7 milioni di sterline netti a stagione.