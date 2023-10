Stasera alle 21:00, va di scena la seconda giornata di Champions League, e il Manchester United ospita il Galatasaray, di Okan Buruk, reduce da una striscia di sei vittorie consecutive in campionato e solidamente secondo in classifica, alle spalle del Fenerbahce.



Dopo un difficoltoso inizio di campionato non all'altezza delle aspettative, con solamente tre vittorie e quattro sconfitte nelle prime sette, il Manchester United è obbligato al successo europeo, anche, per dare un segnale dopo la grande campagna acquisti che ha visto l'investimento di un capitale di circa 200 milioni di euro da parte del club. La sconfitta di sabato contro il Crystal Palace in Premier League è solo una delle tante brutte prestazioni che ha visto protagonista lo United, in questa prima fase di campionato, e da una squadra di questo calibro, con giocatori di altissimo livello, ci si aspetta un cambio di rotta sostanziale.