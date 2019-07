Come riporta Colina de Nervion, non sarà facile per il Manchester United acquistare il bomber del Siviglia Wissam Ben Yedder. Il giocatore, classe 1990, è legato alla società spagnola da un contratto in scadenza al 30 giugno 2021 ed ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Il direttore sportivo degli spagnoli Monchi ha in agenda un incontro privato con l’attaccante e spera di convincerlo a rimanere in Andalusia. Sul giocatore è forte l'interesse di Barcellona e PSG.