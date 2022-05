Con l'arrivo di Ten Hag, il Mancherster United si prepara a vivere una rivoluzione. Tra i tanti obiettivi dell'ex allenatore del Ajax, la dirigenza dei red devils sta intensificando i contatti con il Villarreal per Pau Torres.



Lo spagnolo, in stagione, ha collezionato 30 partite ne La Liga, segnando quattro gol, e 11 presenze in Champions League, siglano una rete. Il nativo di Villareal ha un contratto in scadenza nel 2024, e la richiesta del sottomarino giallo parte da 50 milioni.