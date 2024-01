Manchester United, McTominay verso il rinnovo: i dettagli

Come riporta The Sun il Manchester United è desideroso di legarsi a Scott McTominay con un contratto a lungo termine. L’attuale accordo del centrocampista scozzese scade nel 2025,anche se i Red Devils hanno la possibilità di prolungarlo di altri 12 mesi. Proprio in virtù di questo contratto negli ultimi mesi era stato accostato ad altri club, Bayern Monaco e West Ham su tutti, ma alla fine è rimasto ad Old Trafford. Adesso invece il Manchester United sembrerebbe desideroso di rinnovare il suo contratto. In stagione fin qui ha disputato 18 partite(57% da titolare) in Premier League siglando 5 reti. Numeri offensivi eccellenti se si pensa che lo scozzese gioca mediano in un centrocampo a due nel 4-2-3-1 di Ten Hag. All’interno della mediana dello United il centrocampista classe 1996 ha caratteristiche fisiche e tecniche uniche. Infatti il mediano, alto 191cm, fa dell’inserimento in area una prerogativa sfruttando anche i suoi centimetri, come dimostrano sia i gol realizzati in stagione in tutte le competizioni(6) ma anche i tocchi in area avversaria per partita(2,67). Oltre ad avere ottime doti difensive avendo una stazza fisica spesso superiore ad altri giocatori che gli consente di vincere molti contrasti(2,43 per partita). Ovviamente non vi è alcuna garanzia che McTominay firmi questo accordo: i suoi consiglieri sanno che non ci sarebbe carenza di acquirenti ma stanno guardando a quello che il Manchester United può offrire al calciatore e in base a quello si prenderà una decisione.