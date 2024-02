Manchester United: sirene turche per un ex Inter

Come riporta The Sun Christian Eriksen, ex Inter tra le altre, potrebbe lasciare il Manchester United. Infatti si legge che il calciatore è in “colloqui segreti” per trattare la sua partenza. Il calciatore potrebbe andare in Turchia, precisamente al Galatasaray. Anche i media turchi sembrerebbero confermare il trasferimento del centrocampista danese, prima che si chiuda la finestra di mercato in Turchia questo venerdì. La formula preferita per la definizione del trasferimento sarebbe quella del prestito con opzione di acquisto.



I DETTAGLI- Non è certo un segreto che la sua avventura inglese in questa stagione non stia andando per il meglio, sia per i problemi fisici che non gli stanno permettendo di avere una continuità, sia per le scelte dell’allenatore Ten Hag che visto il ventaglio di possibilità nella linea mediana (Casemiro, McTominay e adesso anche Mainoo) ha spesso fatto a meno del danese. Con la maglia dei Red Devils ha disputato 63 partite segnando 3 gol e fornendo 12 assist. I suoi numeri in questa stagione in Premier League non sono molto buoni: 15 presenze (il 39% da titolare) 1 rete e 1 assist. Il centrocampista, che ha un contratto in scadenza nel 2025, starebbe quindi continuando i negoziati col Galatasaray in gran segreto. Qualora l’operazione andasse a buon fine entro venerdì , Eriksen potrebbe già debuttare nel match contro l’Istanbul Basaksehir di sabato.