Secondo il Daily Mirror, Raphael Varane non sarebbe arrivato ancora a Manchester a causa di problemi con il permesso di trasferimento. Dopo l'annuncio da parte del Manchester United il giocatore sarebbe dovuto volare in Inghilterra, dove le regole anti contagio prevedono una quarantena di 10 giorni per chi viene dall'estero, per poi effettuare le visite mediche e firmare il contratto. I problemi con il visto hanno però allungato i tempi, facendo slittare la firma alla fine della settimana prossima.