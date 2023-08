Il momento di Rasmus Hojlund al Manchester United è sempre più vicino. Il centravanti, che ha salutato l'Atalanta per trasferirsi a Manchester, ha svolto le visite mediche con il nuovo club ed ha firmato il contratto con i Red Devils. Come riportato da Manchester Evening News, il giocatore verrà presentato sabato 5 agosto davanti al proprio pubblico in occasione del match amichevole contro il Lens all'Old Trafford.