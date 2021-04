L'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, non vede Sergio Agüero nel suo club per la prossima stagione.

Al termine del contratto con il Manchester City, il futuro del Kun non sarà con i Red Devils. "Non mi aspetto che un giocatore che ha giocato col lo stesso club per dieci anni voglia giocare con i suoi rivali", ha detto il tecnico norvegese in conferenza stampa dopo la vittoria sul Burnley.

“So che siamo professionisti, ma quando giochi per il Manchester United non vai al City, e viceversa. Abbiamo avuto esempi di queste situazioni (Tevez nel 2009, ndr) e non sono per niente d'accordo. Quando giocavo per lo United, se un club rivale avesse provato a reclutarmi, avrei detto: beh, dov'è la lealtà? La lealtà è uno dei valori che tengo davvero in grande considerazione."