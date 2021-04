Secondo quanto riportato da ESPN, Edinson Cavani avrebbe deciso di restare un'altra stagione al Manchester United. L'ufficialità è prevista ad inizio settimana prossima. Nonostante l'interesse del Boca Juniors, El Matador è pronto a proseguire con i Red Devils. Anche il tecnico Ole Gunnar Solskjaer ha ribadito di essere a favore di una sua permanenza: "Sta dimostrando le sue qualità e vorrei che restasse qui per un altro anno... In più gli ho assicurato che Manchester e Old Trafford sono totalmente diversi quando ci sono i tifosi allo stadio. Deve provare l'esperienza di giocare davanti al nostro pubblico, sto facendo il massimo per convincerlo a restare".