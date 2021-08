L'allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer è tornato a parlare in conferenza stampa del futuro di Paul Pogba: "E' un nostro calciatore, ha ancora un anno di contratto e ogni discussione e conversazione è un fatto positivo. Sa cosa vogliamo". Le parti sono in contatto per discutere del prolungamento dell'attuale accordo e allontanare i rumors relativi al Paris Saint-Germain.