Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale del club: "La prima partita è tra due settimane, quindi abbiamo bisogno di intensificare l'allenamento e tornare in forma. Tutti sanno che dovremo essere al meglio, concentrarci sul Tottenham. Penso che tutti abbiano visto come negli ultimi mesi i giocatori si sono comportati bene e hanno gestito la situazione e come club abbiamo affrontato la situazione. Anche i giocatori si sono mantenuti in forma, il che è stato grandioso. Quindi vedo una squadra pronta per tornare in campo e riprendere il ritmo".