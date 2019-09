Ole Gunnar Solskjaer non rimpiange Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, anzi. L'allenatore norvegese del Manchester United ha dichiarato dopo la gara vinta ieri in Europa League contro l'Astana grazie a un gol segnato dal 17enne Mason Greenwood: "Quando è in area sai che qualcosa succederà, ha mostrato dei barlumi di quello che può diventare. Le cessioni di Lukaku e Sanchez all'Inter sono state una decisione corretta, io penso al club e a lui che sarà importante per noi in questa stagione. Finora non ha giocato tantissimo, ma avrù più minuti e crescerà".