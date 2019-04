L'allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato a BT Sport, dopo la sconfitta contro il Barcellona: "Messi è di altissima qualità e dopo il 2-0 per noi è stato difficile. Lui e Ronaldo sono i migliori del decennio. Noi aspiriamo a diventare come il Barcellona, ma per farlo dobbiamo lavorare tantissimo, possiamo, però, tornare al livello del Manchester United di un tempo. Ormai, però, non ha senso pensare al passato, concentriamoci sul finale di stagione".