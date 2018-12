Ha fatto scalpore con la smorfia compiaciuta pubblicata subito dopo l'esonero di Josè Mourinho, e oggi Paul Pogba ha un motivo in più per sorridere. La partenza del tecnico portoghese e l'arrivo di Ole Solskjaer sulla panchina del Manchester United rilanciano il centrocampista francese, tornato subito protagonista sulle lavagne d'oltremanica. Con l'arrivo del norvegese cresce l'ottimismo anche per l'intera squadra, il cui "en plein" di vittorie nelle prossime quattro partite è dato a 4,50. Più in salita la strada verso uno dei trofei della stagione, obiettivo a 7 volte e mezza la posta; è invece possibile che, in attesa dei primi risultati, Solskjaer chiami un giocatore del gruppo della mitica "Class of '92" dei Red Devils - tra cui Beckham, Giggs, Scholes e i fratelli Neville - come membro del suo staff (a 5,50).