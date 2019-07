Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di ICC contro il Tottenham, della situazione di Paul Pogba, che piace alla Juve.



Queste le sue parole: "Pogba non è mai stato un problema per noi. Penso che i nostri tifosi sappiano cosa ci ha dato e cosa può ancora darci, C'è una piccola minoranza rumorosa ma noi siamo orgogliosi di quello che fa".