Ole Gunnar Solskjaer parla del mercato invernale. L'allenatore norvegese del Manchester United in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti su due giocatori rappresentati dall'agente Mino Raiola: "Paul Pogba non sarà venduto a gennaio. Spero che possa tornare a giocare entro la fine di quest'anno, ma non lo rischierò per evitare ricadute dall'infortunio".



Sull'attaccante norvegese del Salisburgo: "Erling Haaland è in viaggio verso Manchester? Non credo, penso sia partito per le vacanze di Natale. Non parlo dei calciatori di altre squadre, ci sono molte voci di mercato".