Solskjaer, manager del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Smalling, nuovo difensore della Roma: ''In questo momento sta volando verso l'Italia per fare le visite mediche e firmare il contratto. Al momento abbiamo sei difensori centrali e questa è un'occasione spuntata all'improvviso negli ultimi due giorni. Chris è stato contento di questa opportunità, è una nuova esperienza e una nuova avventura. Tornerà più forte perché sta andando in un grande club e in un ottimo campionato. Non ci sono troppi giocatori inglesi che giocano in Italia, quindi penso che gli piacerà''.