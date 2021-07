Secondo il Sun, Solskjaer non ha intenzione di cedere Daniel James. Con l'arrivo di Sancho le chance di scendere in campo per il gallese si sono ulteriormente ridotte, ma l'allenatore del Manchester United, anche a causa dell'infortunio di Rashford, vorrebbe tenere il giocatore per avere maggiori alternative. Avvisate quindi Leeds e Brighton, le quali hanno individuato nel gallese il giusto rinforzo per le loro squadre.