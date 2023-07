Il Manchester United è alla ricerca di un attaccante e Rasmus Hojlund dall'Atalanta è il primo nome. Il tecnico dei Red Devils, Erik ten Hag, ha risposto così a chi gli chiedeva se ci fossero progressi sulla questione bomber: "Sì, abbiamo fatto passi avanti. Ma sapete come funziona, quando lo avremo preso lo diremo direttamente. L'unica cosa che posso dire è che facciamo tutto quello che è in nostro potere per completare l'affare. Fosse per me, lo farei il prima possibile. Prima è meglio, perché dobbiamo integrarlo in squadra, nel modo in cui giochiamo. In una situazione ideale sarebbe già qui, ma non riesci sempre ad avere la situazione ideale e bisogna fare i conti con tutto questo".