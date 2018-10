Problemi in infermeria per il Manchester United, che domani sera affronta la Juventus a Old Trafford. Come affermato dallo stesso José Mourinho, manager dei Red Devils, Alexis Sanchez non ci sarà per la partita di domani contro i bianconeri. Oltre a lui, anche Jesse Lingard, Marouane Fellaini, Phil Jones e Diogo Dalot sono in dubbio per la sfida, ma quella del cileno potrebbe essere l'assenza più importante tra le cinque. Non resta che attendere le ultime ore prima della partita per conoscere le condizioni degli altri giocatori in dubbio.