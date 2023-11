Tempi duri per Raphael Varane. I troppi infortuni subiti negli ultimi mesi hanno fatto perdere la pazienza al tecnico ten Hag, ma anche alla dirigenza e il francese è finito sulla lista dei possibili partenti in casa Manchester United. D'altra parte, sottolinea la Bild, sarà difficile per lui trovare una squadra. Anche il Bayern Monaco, che sembrava essere interessato, sta pensando a rinforzi meno costosi e maggiormente di prospettiva.